أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
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أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

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العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

الصحف السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

نقلت الصحف السودانية الصادرة اليوم عن رئيس مفوضية الشرطة الفدرالية الإثيوبية زينو جمال، أمس أن مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكيلي، الذي عثر على جثته قبل نحو شهر ونصف، توفي منتحراً، موضحاً أن المحققين كشفوا أنه استخدم سلاحه الشخصي وقتل نفسه.

وتطرقت إلى عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس، اجتماعاً خصص للوضع في محافظة إدلب السورية على ضوء العملية العسكرية الوشيكة التي سيشنها النظام للاستعادتها من فصائل المعارضة.

وأخبرت عن استشهاد فتى فلسطيني، أمس وأصيب العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع مظاهرة في إطار "مسيرات العودة" في قطاع غزة.

وأخبرت عن بدء الإدعاء العام في إيطاليا تحقيقات رسمية بشأن قيام وزير الداخلية ماتيو سالفيني بسلب مهاجرين حريتهم عبر احتجازهم وتوقيفهم بصورة غير قانونية.

ولفتت الانتباه إلى تهديد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس بأن الصين سترد على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إذا ما مضى وطبّق رسوما جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

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أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت



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أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت



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