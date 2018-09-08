أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

نقلت الصحف السودانية الصادرة اليوم عن رئيس مفوضية الشرطة الفدرالية الإثيوبية زينو جمال، أمس أن مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكيلي، الذي عثر على جثته قبل نحو شهر ونصف، توفي منتحراً، موضحاً أن المحققين كشفوا أنه استخدم سلاحه الشخصي وقتل نفسه.
وتطرقت إلى عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس، اجتماعاً خصص للوضع في محافظة إدلب السورية على ضوء العملية العسكرية الوشيكة التي سيشنها النظام للاستعادتها من فصائل المعارضة.
وأخبرت عن استشهاد فتى فلسطيني، أمس وأصيب العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع مظاهرة في إطار "مسيرات العودة" في قطاع غزة.
وأخبرت عن بدء الإدعاء العام في إيطاليا تحقيقات رسمية بشأن قيام وزير الداخلية ماتيو سالفيني بسلب مهاجرين حريتهم عبر احتجازهم وتوقيفهم بصورة غير قانونية.
ولفتت الانتباه إلى تهديد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس بأن الصين سترد على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إذا ما مضى وطبّق رسوما جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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