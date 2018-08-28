أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تقدم ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في باكستان الشهر المقبل لانتخاب الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الممتدة على خمس سنوات في التاسع من سبتمبر.
واهتمت بلقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
وسلطت الضوء على قرارات الحكومة الجديدة في باكستان والتي تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد المالي والإداري إلى جانب مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
وتطرقت إلى إدانة مجلس الشيوخ الباكستاني لمحاولة بعض العناصر في الدول الغربية عقد مسابقة للرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الإسلام.
وأشارت إلى نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال إرهابيين كانوا يخططون لتدمير مدارس للبنات في شمال باكستان.
وتابعت في الشأن الإقليمي الجهود الدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ عقود.
كما اهتمت صحف باكستان بمطالبة الأمم المتحدة بمحاكمة القائد الأعلى للجيش الميانماري وخمسة جنرالات من الجيش في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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