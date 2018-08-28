أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تقدم ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في باكستان الشهر المقبل لانتخاب الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الممتدة على خمس سنوات في التاسع من سبتمبر.

واهتمت بلقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وسلطت الضوء على قرارات الحكومة الجديدة في باكستان والتي تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد المالي والإداري إلى جانب مواصلة الحرب ضد الإرهاب.

وتطرقت إلى إدانة مجلس الشيوخ الباكستاني لمحاولة بعض العناصر في الدول الغربية عقد مسابقة للرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الإسلام.

وأشارت إلى نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال إرهابيين كانوا يخططون لتدمير مدارس للبنات في شمال باكستان.

وتابعت في الشأن الإقليمي الجهود الدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ عقود.

كما اهتمت صحف باكستان بمطالبة الأمم المتحدة بمحاكمة القائد الأعلى للجيش الميانماري وخمسة جنرالات من الجيش في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد أقلية الروهينغا المسلمة.