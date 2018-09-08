أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بالاضطرابات الجارية في العراق مرجعة أسبابها إلى تغلغل الفساد والسرقات وتردي الخدمات الحكومية، وما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات في مستقبل البلاد والأحزاب الحاكمة.
ولفتت صحف السبت إلى عقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة اليوم لبحث الاحتجاجات المتواصلة والاضطرابات في البصرة.
كما أبرزت اقتحام المحتجون القنصلية الإيرانية في البصرة، وأضرام النيران فيها، ومهاجمة المئات من المتظاهرين مقر الحشد الشعبي بالبصرة.
وتابعت الصحف الوضع بمحافظة إدلب السورية مشيرة إلى رفض روسيا وإيران الدعوات لوقف إطلاق النار، وتجاهل إمكانية حدوث خسائر هائلة بين المدنيين السوريين جراء الهجوم.
ولفتت إلى تحذير الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتمال قيام النظام السوري بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب وأنها لن تسمح بذلك.
وانتقدت حزب العمال البريطاني المعارض ورئيسه كوربين، وذلك في أعقاب تبني الحزب تعريفًا دوليًا لمعاداة السامية، ناقلة عن حزب العمال بأن هذا لن يعني على أي نحو تقويض حرية التعبير بشأن إسرائيل أو حقوق الفلسطينيين.
وتناولت الصحف اليوم تقارير عن موجة جديدة من الاعتقالات لناشطين في مجال حقوق الإنسان في إيران، حيث صرح محامون بأن 14 محاميًا وناشطًا مدنيًا آخرًا اعتقلوا في إيران خلال الأسابيع الأخيرة.
ودحضت احتمال يكون الرئيس الروسي هو المسؤول المباشر عن محاولة اغتيال الجاسوس السابق سكريبال في بريطانيا في مارس، وأن المحاولة مهمة نفذتها عناصر غير مؤهلة للاستخبارات العسكرية لإرضاء الرئيس.
ولفتت صحف بريطانيا إلى الحكم بالسجن 14 يومًا لجورج بابادوبولوس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، في التحقيق بشأن تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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