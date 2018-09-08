أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بالاضطرابات الجارية في العراق مرجعة أسبابها إلى تغلغل الفساد والسرقات وتردي الخدمات الحكومية، وما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات في مستقبل البلاد والأحزاب الحاكمة.

ولفتت صحف السبت إلى عقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة اليوم لبحث الاحتجاجات المتواصلة والاضطرابات في البصرة.

كما أبرزت اقتحام المحتجون القنصلية الإيرانية في البصرة، وأضرام النيران فيها، ومهاجمة المئات من المتظاهرين مقر الحشد الشعبي بالبصرة.

وتابعت الصحف الوضع بمحافظة إدلب السورية مشيرة إلى رفض روسيا وإيران الدعوات لوقف إطلاق النار، وتجاهل إمكانية حدوث خسائر هائلة بين المدنيين السوريين جراء الهجوم.

ولفتت إلى تحذير الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتمال قيام النظام السوري بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب وأنها لن تسمح بذلك.

وانتقدت حزب العمال البريطاني المعارض ورئيسه كوربين، وذلك في أعقاب تبني الحزب تعريفًا دوليًا لمعاداة السامية، ناقلة عن حزب العمال بأن هذا لن يعني على أي نحو تقويض حرية التعبير بشأن إسرائيل أو حقوق الفلسطينيين.

وتناولت الصحف اليوم تقارير عن موجة جديدة من الاعتقالات لناشطين في مجال حقوق الإنسان في إيران، حيث صرح محامون بأن 14 محاميًا وناشطًا مدنيًا آخرًا اعتقلوا في إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

ودحضت احتمال يكون الرئيس الروسي هو المسؤول المباشر عن محاولة اغتيال الجاسوس السابق سكريبال في بريطانيا في مارس، وأن المحاولة مهمة نفذتها عناصر غير مؤهلة للاستخبارات العسكرية لإرضاء الرئيس.

ولفتت صحف بريطانيا إلى الحكم بالسجن 14 يومًا لجورج بابادوبولوس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، في التحقيق بشأن تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية.