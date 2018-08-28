أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم باقتراح رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين في مصر وتونس مقابل منح مزايا اقتصادية للبلدين ، بهدف مجابهة الهجرة غير النظامية في اوروبا.
وألقت الضوء على ما تعيشه العاصمة الليبية طرابلس من صراع وتناحر حول النفوذ بين ميليشيات مختلفة وسط توقعات باقتحام الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر العاصمة بعد أن عجزت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج عن كبح جماح مجموعاتها المسلحة.
وكتبت في الإطار عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة جنوب غرب العاصمة طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أدى لحدوث حالة من الفزع والرعب بين سكان المدينة.
وأشارت في شأن يخص الجزائر إلى تأكيد وزيرة التربية والتعليم الجزائرية نورية بن غبريت أنها أعطت تعليمات صارمة إلى مديريات التربية بهدف التوعية الواسعة من خطورة وباء الكوليرا الذي ضرب بعض المحافظات الجزائرية.
وعرجت صحف تونس على دعوة محققين من الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد جيش مينمار وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائياً بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق أقلية الروهينغا المسلمة.
وأخبرت عن ارتفاع حصلية ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا جنوب الهند إلى 445 قتيلاً .
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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