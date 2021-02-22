اهتمامات الصحف السودانية 22 شباط

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل ابراهيم وصول أموال "مقدرة" إلى خزينة الدولة وأخرى في طريقها إلى البلاد من شأنها أن تساعد في تطبيق قرار تحريك سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة وركزت على المباحثات التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات،والتي تركزت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين.

وسلطت صحف الخرطوم الضوء على توصية اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، بوضع تدابير للعودة الآمنة للأنشطة العامة والتجمُّعات المُختلفة، وإيجاد آلية مناسبة لمتابعة تنفيذ المحاذير الصحية ومراجعة العقوبات المفروضة على مُخالفات الضوابط والاحترازات الصحية بعد انحسار الموجة الثانية من وباء كورونا وعرجت على ترحيب ‏رئيس البنك الدولي؛ ديفيد مالباس، بقرار بنك السودان بتوحيد سعر الصرف، وقال إنهم يعملون على برامج دعم كبيرة لصالح السودانيين ونقلت عن والي ولاية كسلا شرقي السودان الطيب محمد الشيخ قوله، إن أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان، تحتاج إلى تدخلات عاجلة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتدارك الموقف وتطرقت صحف السودان إلى ما أعربت عنه الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس من تقدير لجهود المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية في توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.