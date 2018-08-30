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أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

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العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بفحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد.

وتوقفت عند مستجدات الأحداث على الساحة الليبية مع دخول المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يومها الخامس دون أية بوادر إيجابية تنذر بقرب توقف المواجهات ، مشيرة في الإطار إلى تأكيد إيطاليا أن هذه الحرب سوف تشعل الفتنة بين المدن والقبائل وترهب المواطنين وتجعل المجتمع الدولي يتخلى عن اجراء الانتخابات في موعدها المقدر طالما أن الظروف الأمنية لا تسمح بذلك .

وتحدثت عن تجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام وصولاُ لتطبيق حل الدوليتن.

وعرجت على إعلان الجيش المصري مقتل 20 مسلحا في سيناء في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الإرهاب التي بدأها في فبراير الماضي.
وأشارت إلى استهداف قوات التحالف العربي اجتماعاً لقيادات حوثية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة اليمنية.

وكتبت صحف تونس عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 عناصر من قوات الأمن العراقية جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً أمنياً عند مدخل مدينة القائم في محافظة الأنبار العراقية.

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أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس



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أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس



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