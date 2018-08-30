أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بفحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد.
وتوقفت عند مستجدات الأحداث على الساحة الليبية مع دخول المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يومها الخامس دون أية بوادر إيجابية تنذر بقرب توقف المواجهات ، مشيرة في الإطار إلى تأكيد إيطاليا أن هذه الحرب سوف تشعل الفتنة بين المدن والقبائل وترهب المواطنين وتجعل المجتمع الدولي يتخلى عن اجراء الانتخابات في موعدها المقدر طالما أن الظروف الأمنية لا تسمح بذلك .
وتحدثت عن تجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام وصولاُ لتطبيق حل الدوليتن.
وعرجت على إعلان الجيش المصري مقتل 20 مسلحا في سيناء في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الإرهاب التي بدأها في فبراير الماضي.
وأشارت إلى استهداف قوات التحالف العربي اجتماعاً لقيادات حوثية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة اليمنية.
وكتبت صحف تونس عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 عناصر من قوات الأمن العراقية جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً أمنياً عند مدخل مدينة القائم في محافظة الأنبار العراقية.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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