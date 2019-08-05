أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بإعلان المملكة العربية السعودية امس، انها تقود تحركا عربيا مكونا من خمس دول، إضافة الى وفد الجامعة العربية في الأمم المتحدة، لمواجهة التهديدات الخطيرة في منطقة الشرق الاوسط ولبحث سبل صون الأمن و السلم في المنطقة، وتناقلت في هذا الصدد إعلان الرئاسة أمس عن تعيين الوزير السابق إسماعيل ولد الشيخ سيدنا وزيرًا أول، و تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

مغاربيا ايضا، تحدثت الصحف عن حالة الترقب في تونس في انتظار التعرف على ابرز المرشحين للانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، واهتمت بالوضع في الجزائر، في ظل خروج المزيد من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة و عدد من المدن، للمطالبة بالتخلص من فلول النظام السابق.

وتابعت التطورات الأمنية في منطقة الخليج العربي، في ظل تواصل المضايقات الإيرانية للملاحة البحرية و احتجاز طهران لسفينة أجنبية جديدة، وأوردت تجديد وزير الخارجية الأمريكي اعتزام واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز.