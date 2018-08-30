أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المغربية الصادرة موقف الولايات المتحدة التي جددت مواصلة دعمها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتابعت الصحف التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى أن الامم المتحدة قد قررت فتح مدارسها في غزة ،رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة الأمريكية ، كما تناولت سياسة الاستيطان المستمرة من قبل قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

واهتمت بالوضع الأمني في العراق ،مشيرة إلى التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس نقطة تفتيش أمنية في محافظة الأنبار غربي بغداد، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وسلطت الصحف الضوء على محنة الأقلية المسلمة في ميانمار والتي شكلت محور جلسة لمجلس الأمن دعا فيها الأمين العام للأمم المتحدة إلى المساعدة على إنهاء أزمة الروهينغا.