أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المغربية الصادرة موقف الولايات المتحدة التي جددت مواصلة دعمها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وتابعت الصحف التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى أن الامم المتحدة قد قررت فتح مدارسها في غزة ،رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة الأمريكية ، كما تناولت سياسة الاستيطان المستمرة من قبل قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.
واهتمت بالوضع الأمني في العراق ،مشيرة إلى التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس نقطة تفتيش أمنية في محافظة الأنبار غربي بغداد، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
وسلطت الصحف الضوء على محنة الأقلية المسلمة في ميانمار والتي شكلت محور جلسة لمجلس الأمن دعا فيها الأمين العام للأمم المتحدة إلى المساعدة على إنهاء أزمة الروهينغا.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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