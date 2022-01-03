منزل الإعلامية الكويتية نهى نبيل يغرق في مياه الأمطار

بالتزامن مع هطول الأمطار للسنة الرابعة على التوالي، مازالت الإعلامية والشاعرة الكويتية نهى نبيل تعاني من غرق منزلها. ونشرت نهى نبيل عبر حسابها في "تويتر" فيديو لمنزلها وهو يغرق بمياه الأمطار. إلى هذا، وجهت رسالة لوزارة الأشغال الكويتية، جاء فيها: "للسنة الرابعة على التوالي، يصير هالشيء في منزلنا المبني حديثا في منطقة بيان في الكويت.. الخسائر المادية تتعوض لكن لو كانوا اليهال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل ماس كهربائي؟ لو صارت أضرار بشرية وخسائر بالأرواح .من يعوضنا يا وزارة الأشغال؟". فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي نشرته الإعلامية الكويتية، فنشر أحدهم صورة متفرقة من شوارع دولة الكويت وهي غارق بمياه الأمطار كذلك.