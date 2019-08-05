أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترحيب الجزائر بتوقيع فرقاء الأزمة في السودان بالأحرف الاولى على وثيقة الإعلان الدستوري للخروج من الأزمة، وأشارت إلى بدء جولة من المشاورات بين لجنة الحوار والوساطة مع قادة الأحزاب والمجتمع المدني لبلورة منصة حلول للأزمة تحسبًا لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

وتابعت الشأن التونسي لافتة إلى انطلاق سباق الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر القادم، تزامنا مع إعلان الاتحاد الاوروبي ايفاد ملاحظين لمراقبة الاقتراع.

وسلطت الضوء على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن وثيقة الإعلان الدستوري لإدارة المرحلة الانتقالية وتشكيل الحكومة الجديدة.