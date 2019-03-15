اهتمامات الصحف التونسية الصادره الجمعه

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد مشيرة الى جملة الإقالات التي تمت في وزارة الصحة التونسية على خلفية وفاة 15 رضيعاً في إحدى مستشفيات العاصمة لأسباب لم يٌكشف عنها بعد.

وكتبت دولياً عن اقتحام مجموعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية وذلك تحت حراسة الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت صحف تونس عن سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية خلال تمارين الطيران الليلية في محافظة وهران غربي البلاد.

وتناولت صحف اليوم إعلان السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية جديدة من 6 عناصر موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تنشط في مدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش.

وكتبت عن مقتل وجرح العشرات من الأطفال إثر انهيار مدرسة في ولاية لاجوس النيجيرية.