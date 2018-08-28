أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة ،اليوم، الجولة التي ستقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ تولي منصبها في عام 2016، وتوعدها باستثمار ٤ مليار جنية استرليني في إفريقيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت الصحف تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم بأن بريطانيا يمكنها تحقيق النجاح لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق خروج.

وسلطت الضوء على موافقة الولايات المتحدة والمكسيك على تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها صفقة جيدة لكلا البلدين.