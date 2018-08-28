أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة ،اليوم، الجولة التي ستقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ تولي منصبها في عام 2016، وتوعدها باستثمار ٤ مليار جنية استرليني في إفريقيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتناولت الصحف تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم بأن بريطانيا يمكنها تحقيق النجاح لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق خروج.
وسلطت الضوء على موافقة الولايات المتحدة والمكسيك على تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها صفقة جيدة لكلا البلدين.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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