أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم موافقة الحكومة البريطانية على تخصيص مبالغ مالية وحزمة تدريب لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.
وتناولت الصحف تصريحات ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اليوم الذي أكد أن على الاتحاد الاستعداد لخروج بريطانيا منه دون التوصل لاتفاق.
وسلطت الضوء على إعلان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بأن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع تمويل بلاده دعما لبرنامج التقشف الحكومي.
وتناقلت الصحف مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 بعد اندلاع القتال في العاصمة الليبية طرابلس عقب انهيار وقف لإطلاق النار.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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