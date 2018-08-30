أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم موافقة الحكومة البريطانية على تخصيص مبالغ مالية وحزمة تدريب لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وتناولت الصحف تصريحات ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اليوم الذي أكد أن على الاتحاد الاستعداد لخروج بريطانيا منه دون التوصل لاتفاق.

وسلطت الضوء على إعلان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بأن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع تمويل بلاده دعما لبرنامج التقشف الحكومي.

وتناقلت الصحف مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 بعد اندلاع القتال في العاصمة الليبية طرابلس عقب انهيار وقف لإطلاق النار.