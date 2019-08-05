أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأثنين

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على مواصلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ليبلغ العدد 15 مرشحًا، في ظل توقعات بارتفاع عدد المرشحين خلال الأيام القادمة.

وكتبت عربيًا، عن توقيع ممثلي المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان، الأمر الذي قد يضع حدًا للاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وأشارت إلى إعلان مصادر رسمية لبنانية إلى مقتل المطلوب الأمني بلال العرقوب، قائد مجموعة مسلحة في عملية أمنية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأبرزت صحف تونس دوليًا، سقوط عدد من القتلى في الولايات المتحدة نتيجة هجوم مسلح نفذه شاب بدافع كراهية المهاجرين.