القبض على أحمد حسن وزينب لاتهامهما بترويع طفلتهما ونشر الفيديوهات
آخر تحديث GMT12:32:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

القبض على أحمد حسن وزينب لاتهامهما بترويع طفلتهما ونشر الفيديوهات

العرب اليوم -

العرب اليوم - القبض على أحمد حسن وزينب لاتهامهما بترويع طفلتهما ونشر الفيديوهات

اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب
القاهرة - العرب اليوم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.

وقال صبرى عثمان مدير عام نجدة الطفل، إنه حينما عرض الأمر على الدكتورة سحر السنباطي أمين عام مجلس الطفولة والأمومة، وجهت على الفور بتقديم بلاغات رسمية بمكتب النائب العام، وبالفعل تم تحريك البلاغات لنيابة حلوان ومنها لنيابة البساتين".

وأضاف: "قامت النيابة باستدعاء أخصائي المجلس القومي للطفولة، وتم توضيح سبب تقديم البلاغات وأبرزها تعرض طفلة بريئة لانتهاكات نفسية عنيفة من والديها، وهو ما يعد إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وطلبت النيابة تقديم تقرير حالة للطفلة وكيفية التعامل مع الموقف، كما تم إصدار إذن بالقبض على أحمد حسن وزينب، وبالفعل توجهت قوة من قسم الشرطة من أجل التنفيذ وذهبوا إلى فيلا أحمد حسن وزينب بإحدى الكومبوندات السكنية بالطريق الدائري

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القبض على أحمد حسن وزينب لاتهامهما بترويع طفلتهما ونشر الفيديوهات القبض على أحمد حسن وزينب لاتهامهما بترويع طفلتهما ونشر الفيديوهات



أخبار ذات صلة

GMT 10:18 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

وفاة الإعلامية المصرية عفاف عبد الرازق
العرب اليوم - وفاة الإعلامية المصرية عفاف عبد الرازق

GMT 15:21 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

وفاة مني أيمن بعد أيام من رحيل مصطفي حفناوي
العرب اليوم - وفاة مني أيمن بعد أيام من رحيل مصطفي حفناوي

GMT 15:11 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تفاصيل وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي وتصريح الدفن يفجر مفاجأة غير متوقعة
العرب اليوم - تفاصيل وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي وتصريح الدفن يفجر مفاجأة غير متوقعة

GMT 13:47 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى الحفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ
العرب اليوم - وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى الحفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

GMT 08:51 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

وزيرة الإعلام اللبنانية تعلن استقالتها من الحكومة
العرب اليوم - وزيرة الإعلام اللبنانية تعلن استقالتها من الحكومة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

من المقرر عرض القطع التي أعادت ارتدائها للبيع في "مزاد خيري"

كيت بلانشيت تعيد تدوير إطلالاتها الأيقونية طوال فترة مهرجان البندقية السينمائي

القاهرة- العرب اليوم

قبل توليها منصب رئيسة لجنة تحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، أصدرت كيت بلانشيت بيانًا قائمًا على الاستدامة تعلن فيه أنها لن ترتدي أي إطلالات أزياء جديدة طوال مدة الحدث العالمي، وما تم الكشف عنه كان سلسلة من إطلالات السجادة الحمراء الجميلة والتي تحمل في طياتها رسالة ضمنية مفادها أن الفستان لا ينبغي أن يقتصر على موسم أو مناسبة معينة، فالملابس عالية الجودة ينبغي أن تدوم مدى الحياة.قرار بلانشيت بالبحث في خزانة أزيائها عن بعض القطع المناسبة للحدث، كان وليد فترة الحجر الصحي التي قضاها العالم، حيث أشارت كيت إلى أن الوباء كشف أن كل شيء مرتبط، هكذا قالت ستايليست أزياء النجمة، إليزابيث ستيوارت، لمجلة فوغ البريطانية مضيفة: "لا يأتي التغيير العميق إلا من خلال التعاون. فكرتها في إعادة ارتداء الملابس ليست تفويضًا ، بل تحد". ربم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:10 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

أبرز حقائب اليد من أشهر العلامات التجارية لموسم خريف 2020 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز حقائب اليد من أشهر العلامات التجارية لموسم خريف 2020 تعرّفي عليها

GMT 01:31 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

سائح يعيد هدية أخذها من شواطئ "سردينيا" قبل 50 عامًا بدافع الندم
العرب اليوم - سائح يعيد هدية أخذها من شواطئ "سردينيا" قبل 50 عامًا بدافع الندم

GMT 00:45 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

أبرز ديكورات غرف نوم 2020 المُستوحاة من التراث العربي تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز ديكورات غرف نوم 2020 المُستوحاة من التراث العربي تعرّفي عليها

GMT 03:38 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

العاهل البحريني يؤكد لـ"ترامب" أن السلام خيار استراتيجي للمملكة
العرب اليوم - العاهل البحريني يؤكد لـ"ترامب" أن السلام خيار استراتيجي للمملكة

GMT 01:23 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

عبد الرحمن الرمال يتعرّض لحادث مروّع أثناء تجربته سيارة فارهة
العرب اليوم - عبد الرحمن الرمال يتعرّض لحادث مروّع أثناء تجربته سيارة فارهة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:58 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

دينا وابنها يتعرضان لنفس الإصابة
العرب اليوم - دينا وابنها يتعرضان لنفس الإصابة

GMT 11:43 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

مركبة صينية تطلق أجساما مجهولة في الفضاء ثم تغادر المدار
العرب اليوم - مركبة صينية تطلق أجساما مجهولة في الفضاء ثم تغادر المدار

GMT 16:34 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

زجاج "ذكي" للسيارات يسمح بالتحكم بمستوى التظليل من خلال تغيير الجهد
العرب اليوم - زجاج "ذكي" للسيارات يسمح بالتحكم بمستوى التظليل من خلال تغيير الجهد

GMT 16:44 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis
العرب اليوم - الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis

GMT 21:06 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

"الفيفا" يؤكد أن أى لاعب ينتهي عقده قبل 6 أشهر له الحرية في إبرام عقد مع نادٍ جديد
العرب اليوم - "الفيفا" يؤكد أن أى لاعب ينتهي عقده قبل 6 أشهر له الحرية في إبرام عقد مع نادٍ جديد

GMT 22:34 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

شركة طيران أميركية تطرد مسافراً طلب من مضيفة ارتداء قناع الوجه
العرب اليوم - شركة طيران أميركية تطرد مسافراً طلب من مضيفة ارتداء قناع الوجه

GMT 07:09 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

سعودية تفجر "تويتر" بتغريدة مسيئة للرسول
العرب اليوم - سعودية تفجر "تويتر" بتغريدة مسيئة للرسول

GMT 01:06 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

وجهات طبيعية خلابة في ألاسكا تستحق الزيارة اكتشفها بنفسك
العرب اليوم - وجهات طبيعية خلابة في ألاسكا تستحق الزيارة اكتشفها بنفسك

GMT 22:01 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

"مايكروسوفت" تتهم روسيا والصين وإيران بقرصنة حملتي ترامب وبايدن
العرب اليوم - "مايكروسوفت" تتهم روسيا والصين وإيران بقرصنة حملتي ترامب وبايدن

GMT 00:12 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

روسيا تجري اختبارات جديدة لقدرات بندقية AK-12
العرب اليوم - روسيا تجري اختبارات جديدة لقدرات بندقية AK-12

GMT 20:59 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

نونو جوميز يُؤكِّد أنّ لاعبي الكرة المصرية لديهم "الموهبة" بالفطرة
العرب اليوم - نونو جوميز يُؤكِّد أنّ لاعبي الكرة المصرية لديهم "الموهبة" بالفطرة

GMT 22:23 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

الأهلى المصري يهزم الزمالك في دوري عمومي السيدات لكرة اليد
العرب اليوم - الأهلى المصري يهزم الزمالك في دوري عمومي السيدات لكرة اليد

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 06:45 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

سيارات زفاف سيدات العائلة المالكة البريطانية عبر السنين
العرب اليوم - سيارات زفاف سيدات العائلة المالكة البريطانية عبر السنين

GMT 03:07 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

شركة غوغل تقترب من إطلاق منتج Android TV الجديد
العرب اليوم - شركة غوغل تقترب من إطلاق منتج Android TV الجديد

GMT 11:23 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

بلاغ ضد "يوتيوبرز" مصريين بتهمة ترهيب طفلتهما
العرب اليوم - بلاغ ضد "يوتيوبرز" مصريين بتهمة ترهيب طفلتهما

GMT 06:47 2020 الأحد ,30 آب / أغسطس

"مرسيدس" تهز عرش "بورش" بسيارة رياضية جديدة بمواصفات خارقة
العرب اليوم - "مرسيدس" تهز عرش "بورش" بسيارة رياضية جديدة بمواصفات خارقة

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 08:55 2020 الإثنين ,24 آب / أغسطس

خبير يكشف عن عيوب الهواتف الذكية الداعمة لـ"شريحتين"
العرب اليوم - خبير يكشف عن عيوب الهواتف الذكية الداعمة لـ"شريحتين"

GMT 20:22 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
العرب اليوم - ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر

GMT 21:31 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع
العرب اليوم - تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع

GMT 09:27 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء مهمة في حياتك المهنية والعاطفية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab