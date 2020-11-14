أكد التلفزيون السعودي، اليوم السبت، أن قوات التحالف باليمن اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون اليوم، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وتتهم السعودية الحوثيين من حين لآخر، بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ لمهاجمة المملكة.

المصدر: "رويترز"