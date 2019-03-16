أستراليا تمنع دخول صحافي بريطاني بسبب تعليقاته حول هجوم نيوزيلندا

قررت أستراليا منع دخول الصحافي البريطاني اليميني المتطرف المعروف بتعليقاته الاستفزازية ميلو يانوبولوس غداة وصفه الإسلام بأنه "همجي" و"غريب"، على ما أعلن مسؤولون.



وقال وزير الهجرة دافيد كوليمان في بيان إنّ "تعليقات ميلو يانوبولوس على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الهجوم الارهابي في كرايست تشيرش مروعة وتثير الكراهية والانقسام".



وصدر القرار الأسترالي بعدما كتب يانوبولوس على فيسبوك أن اعتداءات مثل نيوزيلندا تحدث لأن الحكومات "تدلل ثقافات دينية غريبة وهمجية".