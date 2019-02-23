اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم ردود الفعل العراقية الحكومية والبرلمانية الغاضبة على تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الذي شكك بنزاهة وسلامة الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في مايو العام الماضي، مبرزة عزم البرلمان العراقي الرد على التقريرالمذكور, منوهة بردة فعل الخارجية العراقية على التقرير.

في الشأن المالي أبرزت آراء خبراء ماليين وبرلمانيين عراقيين هم أعضاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان, حول الموازنة العامة الاتحادية العراقية للعام الحالي 2019, خاصة مايتعلق بالتحذيرات من استمرار هدر المال العام والفساد وتأثيراتهما السلبية المتوقعة على الموازنة التي تزيد تخصيصاتها على 133 تريليون دينار عراقي.

وعرجت الصحف العراقية اليوم على الشأن الأمني مبرزة الإعلان عن نجاح الجهات الأمنية العراقية في تفكيك مجموعة كبيرة كانت تقوم بتمويل تنظيم داعش الإرهابي ، منوهة بعثور الجهات المختصة بحوزة المجموعة على مئات الملايين من الدولارات.