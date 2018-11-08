أول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم يبدأ عمله لوكالة شينخوا

هانغتشو 8 نوفمبر 2018 (شينخوا) أطلقت وكالة أنباء (شينخوا) يوم الأربعاء مع شركة (سوقو) أول مذيع أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يقدر المذيع الملقب بـ"المذيع المركب أيه آي" على بث الاخبار "مستنسخا" قدرة المذيع الحقيقي.

وجاء الإعلان عن التقنية الجديدة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للانترنت المقامة حاليا في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين.

ويعد "المذيع" ابتكارا واختراقا تقنيا حديثا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، كما أنه أول تجربة منجزة لدمج التسجيل الصوتي والفيديو في الوقت الحقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن "المذيع" به مميزات مثل اخراج الصوت والعبارات وحركة الشفاة وغيرها لمذيع إخباري حقيقي، حيث أقام المصممون نموذجا دمج به هذه المميزات كما استخدموا تقنية محورية لإنتاج فيديو متطابق مع محتويات الأخبار.

من الجدير بالذكر، أن "المذيع المركب أيه آي" سيعمل لوكالة (شينخوا) باللغتي الصينية والانجليزية، حيث سيواصل المحررون تقديم محتويات الأخبار لـ"المذيع" في برنامجه، الذي سيعمل في أي وقت وبدون توقف.

هذا ومن المقرر أن يرفع "المذيع" فعالية العمل لأخبار التلفزيون ويخفض تكاليف تسجيل البرامج علاوة على السرعة في التغطية أثناء الحوادث الطارئة وغير ذلك.