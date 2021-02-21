اهتمامات الصحف الجزائرية 21 شباط

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، مفيدة أن الرئيسين اتفقا على تقوية العلاقات الثنائية والبدء في معالجة الملفات العالقة بين البلدين وأبرزت احتفال الجزائريين غدًا باليوم الوطني للتلاحم بين الشعب والجيش الجزائري من أجل الديمقراطية، الموافق 22 فبراير، مشيدة بالإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون منذ توليه الحكم في ديسمبر 2019 على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وتناولت صحف الأحد تأكيد يان كوبيتش، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، على ضرورة وقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، داعيًا كل الدول إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك حظر توريد الأسلحة واحترام إرادة الليبيين وتطرقت إلى انتخابات الرئاسة في النيجر، التي تجري دورتها الثانية اليوم، مشيرة إلى أن الرّئيس المقبل سيكون إما محمد بازوم أو ماهاماني عثمان، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمدو ايسوفو الذي فضل عدم الترشح لفترة جديدة.