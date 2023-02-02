إصابة مصور صحفي بالرصاص والعشرات بالإختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس

أصيب مصور بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فى نابلس، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات شهدتها قرية دوما جنوب نابلس، بعدما هدم قوات الاحتلال، منزلين شرق القرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن جنود الاحتلال استهدفوا مصورها بشكل مباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة القدم، أثناء تغطيته لعملية الهدم رغم ارتدائه الزي الصحفي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن ينقل لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.