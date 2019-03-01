اهتمامات الصحف السودانية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إشادة النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد إبن عوف، خلال استقباله أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، على بن حسن جعفر، بمستوى العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، وموقف السودان الثابت والمساند للمملكة.

وركزت صحف الجمعة على تأكيد الحكومة اليمنية، أن أي إفشال لاتفاق السويد بخصوص الحديدة، سينسف المسار السياسي برمته في اليمن، ودعوتها المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ولفتت الانتباه إلى إعادة الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب اقتطاعها جزءًا منها.

وسلطت صحف السودان الضوء على إقرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى سوريا، جير بيدرسن، يوم أمس، بصعوبة مهمته، وأن النزاع أبعد من أن ينتهي هناك.