وفاة الإعلامي المصري هيثم البيطار بعد أيام من دخوله المستشفى
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وفاة الإعلامي المصري هيثم البيطار بعد أيام من دخوله المستشفى

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العرب اليوم - وفاة الإعلامي المصري هيثم البيطار بعد أيام من دخوله المستشفى

الإعلامي المصري هيثم البيطار
القاهرة - العرب اليوم

 أعلن الإعلامي المصري هيثم البيطار، اليوم الخميس في تصريحات صحفية وفاة والدة الإذاعي الكبير كامل البيطار بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة.من جانبها، قالت الإعلامية والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، في تصريح : إنها "استيقظت على هذا الخبر السيء والذي يعتبر بمثابة صدمة ليس لها فقط ولكن للمصريين ولمحبي الإذاعي الكبير كامل البيطار".

ومن جهته أعلن الإعلامي شادي شاش، وفاة الإعلامي كامل البيطار، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي اليوم الإذاعي الكبير كامل البيطار الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له".

وكان كامل البيطار دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.والإذاعي كامل البيطار خريج كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة، قدم العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع"، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

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وفاة الإعلامي المصري هيثم البيطار بعد أيام من دخوله المستشفى وفاة الإعلامي المصري هيثم البيطار بعد أيام من دخوله المستشفى



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