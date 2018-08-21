أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف البريطانية اليوم، بالوضع داخل سوريا والهجمات التي يشنها النظام ضد السكان المدنيين وموقف الحكومة البريطانية حيال دعم المعارضة السورية.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن مناسك الحج ويوم عرفة الذي توجه فيه أكثر من مليوني مسلم لتأدية ركن الحج الأعظم.

وأشارت إلى أن أوروبا تخاطر بفشلها في ملف الهجرة الذي يشكل أزمة للحكومات الأوروبية، وتأثيرها على الأحزاب اليمنية المتطرفة، وانعدام الثقة بين حكومات الدول الأوروبية الغربية ومجتمعاتها وبعض الدول في أوروبا الشرقية.

ونقلت الصحف تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يتراجع عن موقفه على صعيد الضرائب التي فرضت أخيرًا ضمن الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب ملف القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة.

وأبرزت أهمية الزيارة الأولى التي سيقوم بها وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع وبحثه فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

ونقلت عن منظمة الصحة العالمية بأن حالات الإصابة بمرض الحصبة في أوروبا سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وصلت إلى ما يربو على 41 ألف شخص، توفي منهم 37 حالة.

وألقت صحف بريطانيا الضوء على ازدياد حالات الإصابة بنوبات الربو بمعدل 3 مرات بعد فتح المدارس أبوابها في بريطانيا.