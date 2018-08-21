أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف البريطانية اليوم، بالوضع داخل سوريا والهجمات التي يشنها النظام ضد السكان المدنيين وموقف الحكومة البريطانية حيال دعم المعارضة السورية.
وتحدثت صحف الثلاثاء عن مناسك الحج ويوم عرفة الذي توجه فيه أكثر من مليوني مسلم لتأدية ركن الحج الأعظم.
وأشارت إلى أن أوروبا تخاطر بفشلها في ملف الهجرة الذي يشكل أزمة للحكومات الأوروبية، وتأثيرها على الأحزاب اليمنية المتطرفة، وانعدام الثقة بين حكومات الدول الأوروبية الغربية ومجتمعاتها وبعض الدول في أوروبا الشرقية.
ونقلت الصحف تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يتراجع عن موقفه على صعيد الضرائب التي فرضت أخيرًا ضمن الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب ملف القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة.
وأبرزت أهمية الزيارة الأولى التي سيقوم بها وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع وبحثه فرض المزيد من العقوبات على روسيا.
ونقلت عن منظمة الصحة العالمية بأن حالات الإصابة بمرض الحصبة في أوروبا سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وصلت إلى ما يربو على 41 ألف شخص، توفي منهم 37 حالة.
وألقت صحف بريطانيا الضوء على ازدياد حالات الإصابة بنوبات الربو بمعدل 3 مرات بعد فتح المدارس أبوابها في بريطانيا.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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