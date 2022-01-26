وفاة ياسر رزق رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق إثر أزمة قلبية

غيب الموت، فجر اليوم الأربعاء، الكاتب الصحافي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة" أخبار اليوم" السابق ، ورئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" الأسبق عن عمر ناهز 57 عاما ، إثر تعرضه لأزمة قلبية.