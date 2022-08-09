وفاة الإعلامي نادر دياب أبرز مذيعي التليفزيون المصري

توفي الإعلامي نادر دياب، أبرز مُذيعي ومقدمي النشرات الإخبارية بالتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء.

ويعد برنامج "أنباء وصحف"، أحد أبرز البرامج التي قدمها الإعلامي نادر دياب مع الإعلامية ميرفت رجب، وانتقل دياب بعدها إلى وزارة الحكم المحلي.

وكان الثنائي (دياب ورجب) من أشهر مقدمي هذا البرنامج، ومن قراء النشرات المتميزين.

ويعد برنامج "أنباء وصحف"، من أهم برامج الخدمة الإخبارية عبر قراءة الصحف، وعرض ما تتناوله من أخبار وتحقيقات وتحليلات سياسية.