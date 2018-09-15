أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف البريطانية اليوم مواقف رؤساء بريطانيا السابقين حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسعيهم لإقناع القادة الأوروبيين بوقف خروج بريطانيا من التكتل.
وأشارت إلى انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية السابق جون كيري بعد لقائه مع مسؤولين إيرانيين واتهمته بمحاولة تقويض تغيير السياسة الأمريكية إزاء إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
وتناولت الصحف المصاعب التي تواجه الاقتصاد التركي مما يجعلها تعيد التفكير في وقف أو تأجيل بعض المشاريع الكبرى في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.
وسلطت الضوء على دور بريطانيا المهم بعد الحرب العالمية الثانية في تأسيس حلف شمال الأطلسي( الناتو) بهدف ربط دفاع الحلفاء في أوروبا بأمريكا الشمالية ومواقف الأحزاب البريطانية من الحلف.
ولفتت إلى ضرب أقوى إعصار هذا العام الساحل الشمالي للفلبين، مصحوبا برياح عاتية بسرعة 200 كم وأمطار غزيرة، والذي سيؤثر على نحو أكثر من أربعة ملايين شخص.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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