أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف البريطانية اليوم مواقف رؤساء بريطانيا السابقين حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسعيهم لإقناع القادة الأوروبيين بوقف خروج بريطانيا من التكتل.

وأشارت إلى انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية السابق جون كيري بعد لقائه مع مسؤولين إيرانيين واتهمته بمحاولة تقويض تغيير السياسة الأمريكية إزاء إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وتناولت الصحف المصاعب التي تواجه الاقتصاد التركي مما يجعلها تعيد التفكير في وقف أو تأجيل بعض المشاريع الكبرى في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.

وسلطت الضوء على دور بريطانيا المهم بعد الحرب العالمية الثانية في تأسيس حلف شمال الأطلسي( الناتو) بهدف ربط دفاع الحلفاء في أوروبا بأمريكا الشمالية ومواقف الأحزاب البريطانية من الحلف.

ولفتت إلى ضرب أقوى إعصار هذا العام الساحل الشمالي للفلبين، مصحوبا برياح عاتية بسرعة 200 كم وأمطار غزيرة، والذي سيؤثر على نحو أكثر من أربعة ملايين شخص.