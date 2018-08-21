أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

خادم الحرمين يتكفل بنفقات الهدي عن المستضافين في برنامج الحج والعمرة

خادم الحرمين وولي العهد يتبادلان التهاني بالعيد مع قادة الدول الإسلامية والعربية

القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

خالد الفيصل: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مقبلتان على خير كبير

خالد الفيصل يستقبل الكشافة ويُشيد بأعمالهم في خدمة الحجاج

وزير الداخلية يقف على استعدادات وجاهزية قوات الأمن الخاصة

نجاح النفرة من الصعيد الطاهر إلى مزدلفة

قبلة المسلمين تكتسي ثوبها الجديد

المملكة تدين هجومي نيجيريا وإسبانيا

مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً للتدريب المهني في ريف حلب

تبادل لإطلاق النار بين الاحتلال وفلسطيني في غزة

الجيش اليمني على مشارف مخازن أسلحة الحوثيين في الملاجم

مصرع ضابط مصري في سيناء

العراق: الإعلان عن تحالف رباعي «عابر للطائفية»

إطلاق نار على السفارة الأميركية في أنقرة

الرئيس الأفغاني يعلن عن هدنة الأضحى.. وطالبان توافق مبدئياً

دبلوماسية نظام الملالي.. إرهاب وخراب

الأمم المتحدة تدين قتل المدنيين في إدلب وحلب