أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام
خادم الحرمين يتكفل بنفقات الهدي عن المستضافين في برنامج الحج والعمرة
خادم الحرمين وولي العهد يتبادلان التهاني بالعيد مع قادة الدول الإسلامية والعربية
القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
خالد الفيصل: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مقبلتان على خير كبير
خالد الفيصل يستقبل الكشافة ويُشيد بأعمالهم في خدمة الحجاج
وزير الداخلية يقف على استعدادات وجاهزية قوات الأمن الخاصة
نجاح النفرة من الصعيد الطاهر إلى مزدلفة
قبلة المسلمين تكتسي ثوبها الجديد
المملكة تدين هجومي نيجيريا وإسبانيا
مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً للتدريب المهني في ريف حلب
تبادل لإطلاق النار بين الاحتلال وفلسطيني في غزة
الجيش اليمني على مشارف مخازن أسلحة الحوثيين في الملاجم
مصرع ضابط مصري في سيناء
العراق: الإعلان عن تحالف رباعي «عابر للطائفية»
إطلاق نار على السفارة الأميركية في أنقرة
الرئيس الأفغاني يعلن عن هدنة الأضحى.. وطالبان توافق مبدئياً
دبلوماسية نظام الملالي.. إرهاب وخراب
الأمم المتحدة تدين قتل المدنيين في إدلب وحلب
GMT 11:33 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسمطالعات الصحف الصادرة في البحرين الثلاثاء
GMT 11:00 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:51 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:50 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:43 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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