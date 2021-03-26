اهتمامات الصحف المغربية

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بنجاح مصالح الأمن المغربية، في تجنيب المغرب مخاطر مخطط إرهابي خطير، بعد تمكنها بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، في تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين يرتبطون بتنظيم "داعش"الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية ومقرات أمنية .وأخبرت الصحف عن التحركات الدولية المكثفة الجارية حالياً لإنجاح مبادرة المملكة العربية السعودية الخاصة بإنهاء الأزمة في اليمن، مشيرة إلى استمرار مواقف الدعم الإقليمية والدولية لهذه المبادرة.

وتابعت الصحف الأزمة السياسية في لبنان بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بين الساسة اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة.وتطرقت إلى اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ختام المباحثات في بروكسل، على استئناف الحوار الثنائي بشأن الصين وروسيا.وتناولت صحف المغرب دعوة القادة الأوروبيين خلال القمة المنعقدة في بروكسل، إلى الإبقاء على القيود صارمة وتسريع عملية أخذ اللقاح لوقف انتشار متحورات فيروس كورونا.

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