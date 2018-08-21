أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بتهنئة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، للشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.
وأشارت إلى بيان مجلس النواب، الذي هنأ فيه الشعب الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، وإعرابه عن أمانية بأن تكون تلك المناسبة دعوة للتسامح والصفح والتصالح في كافة أرجاء الوطن.
ونوهت صحف الثلاثاء إلى تشدبد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة التصدي لمعرقلي الإصلاحات الاقتصادية وذلك بقصد تمريرها، وإيضاحه بأن الإصلاحات الاقتصادية في برنامح الإصلاح
التي يجرى تجهيزها بالتعاون مع المجلس الرئاسي و المصرف المركزي هي ذات أهمية بالغة في استقرار وبناء الدولة.
وبينت في بيان عن منطقة برقة، بأن تمرير المجلس لقانون الاستفتاء على الدستور خاضع دستوريًا للتعديل الدستوري "السابع"، الذي تنص المادة الأولى منه على ضرورة أن يصوت 120 نائبًا لصالح القانون.
وعرجت صحف ليبيا إلى تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة، بعض الليبين دون أن يسميهم إلى التوقف بالأستقواء بالخارج، وإيضاحه أن ليبيا ضحية التدخلات الخارجية، إلا أن هذه التدخلات تأتى باستقطاب والأسقواء بهذه الدول الخارجية، من بعض الليبين، وتأكيده أن الليبين وحدهم هم القادرين على منع هذه التدخلات.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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