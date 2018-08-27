أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلي إعلان الحكومة السودانية، بدء عملية ضخ النفط عبر أراضيها لغرض التصدير، من حقل "توما ثاوث" بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان بعد توقف دام 5 سنوات.
وقالت إن تقرير فلسطيني أفاد بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت أمس، صيادين اثنين قبالة سواحل قطاع غزة.
ونشرت إعلان السلطات العراقية مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية جنوب الموصل.
وسلطت الضوء على سماح إيطاليا أمس، بإنزال كل المهاجرين الذين ظلوا عالقين في سفينة إنقاذ راسية في أحد موانئ صقلية منذ خمسة أيام، مما أنهى محنة 150 مهاجراً معظمهم من إريتريا، ومواجهة حادة بين روما وشركائها في الاتحاد الأوروبي.
GMT 11:05 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين
GMT 11:04 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين
GMT 10:58 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين
GMT 10:57 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين
GMT 10:54 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك