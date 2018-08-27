أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلي إعلان الحكومة السودانية، بدء عملية ضخ النفط عبر أراضيها لغرض التصدير، من حقل "توما ثاوث" بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان بعد توقف دام 5 سنوات.

وقالت إن تقرير فلسطيني أفاد بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت أمس، صيادين اثنين قبالة سواحل قطاع غزة.

ونشرت إعلان السلطات العراقية مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية جنوب الموصل.

وسلطت الضوء على سماح إيطاليا أمس، بإنزال كل المهاجرين الذين ظلوا عالقين في سفينة إنقاذ راسية في أحد موانئ صقلية منذ خمسة أيام، مما أنهى محنة 150 مهاجراً معظمهم من إريتريا، ومواجهة حادة بين روما وشركائها في الاتحاد الأوروبي.