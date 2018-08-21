أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ونجاح عملية تنفيذ خطة تصعيد الحجيج إلى عرفات.
وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى إسقاط قوات الجيش الوطني اليمني طائرة تجسس تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيران شمال غرب محافظة حجة.
ونشرت إعلان أربع قوى عراقية تشكيل نواه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، تمهيدًا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ومقتل عسكري وإصابة 3 في تحطم مروحية.
وأنبأت الصحف عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة في بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.
وتحدثت صحف مصر عن التدريبات البحرية المشتركة التي نفذتها القوات البحرية المصرية مع نظيراتها الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية في البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر في إطار تعزيز آفاق التعاون العسكري.
GMT 11:33 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسمطالعات الصحف الصادرة في البحرين الثلاثاء
GMT 11:00 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:55 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:51 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:43 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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