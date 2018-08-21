أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ونجاح عملية تنفيذ خطة تصعيد الحجيج إلى عرفات.

وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى إسقاط قوات الجيش الوطني اليمني طائرة تجسس تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيران شمال غرب محافظة حجة.

ونشرت إعلان أربع قوى عراقية تشكيل نواه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، تمهيدًا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ومقتل عسكري وإصابة 3 في تحطم مروحية.

وأنبأت الصحف عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة في بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.

وتحدثت صحف مصر عن التدريبات البحرية المشتركة التي نفذتها القوات البحرية المصرية مع نظيراتها الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية في البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر في إطار تعزيز آفاق التعاون العسكري.