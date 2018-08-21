أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالأجواء التي يمر فيها موسم الحج لهذا العام ة، حبث استعرضت مجمل التدابير والاجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن، وتأمين مرور المناسك في أفضل الظروف.
وأشارت إلى أن أكثر من مليوني حاج أدوا أمس، الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بصعيد عرفات، وسط تدابير امنية وتنظيمية كبيرة.
وفي شأن الحجاج المغاربة.. تناقلت صحف الثلاثاء تصريحات رئيس الوفد الرسمي المغربي للحج، محمد ساجد، الذي أكد أن عملية تصعيد الحجاج المغاربة إلى مشعر منى مرت "بانسيابية تامة" وأن تنقل الحجاج المغاربة البالغ عددهم 32 ألف حاج وحاجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية جرى في ظروف جيدة وانسيابية تامة.
وتناولت موضوع القمة الأوروبية المرتقبة في سبتمبر المقبل لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية بين المغرب وأسبانيا، التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة عبر المتوسط مع تحسن الأحوال الجوية.
وتابعت الصحف مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مركزة على المقترحات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، لتعزيز حماية الفلسطينيين، وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية، و أخرى أمنية
أو عسكري، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وواصلت صحف المغرب اهتمامها بتفاعلات حادث انهيار جسر وسط إيطاليا، كما تحدثت عن مخلفات أخطر فيضانات تجتاح الهند منذ نحو قرن، أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 400 شخص.
GMT 10:47 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:54 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 13:49 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 13:44 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 13:42 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
أرسل تعليقك