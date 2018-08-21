أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالأجواء التي يمر فيها موسم الحج لهذا العام ة، حبث استعرضت مجمل التدابير والاجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن، وتأمين مرور المناسك في أفضل الظروف.

وأشارت إلى أن أكثر من مليوني حاج أدوا أمس، الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بصعيد عرفات، وسط تدابير امنية وتنظيمية كبيرة.

وفي شأن الحجاج المغاربة.. تناقلت صحف الثلاثاء تصريحات رئيس الوفد الرسمي المغربي للحج، محمد ساجد، الذي أكد أن عملية تصعيد الحجاج المغاربة إلى مشعر منى مرت "بانسيابية تامة" وأن تنقل الحجاج المغاربة البالغ عددهم 32 ألف حاج وحاجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية جرى في ظروف جيدة وانسيابية تامة.

وتناولت موضوع القمة الأوروبية المرتقبة في سبتمبر المقبل لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية بين المغرب وأسبانيا، التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة عبر المتوسط مع تحسن الأحوال الجوية.

وتابعت الصحف مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مركزة على المقترحات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، لتعزيز حماية الفلسطينيين، وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية، و أخرى أمنية

أو عسكري، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.

وواصلت صحف المغرب اهتمامها بتفاعلات حادث انهيار جسر وسط إيطاليا، كما تحدثت عن مخلفات أخطر فيضانات تجتاح الهند منذ نحو قرن، أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 400 شخص.