أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، أهم ما ورد في خطبة عرفة من دعوة الإسلام إلى حفظ المصالح ونبذ الفساد في الأرض، وحث المسلمين على تقوى الله والالتزام بالتوحيد والاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الغلو في الإسلام.
وأخبرت عن أداء أكثر من مليوني مسلم الحج هذا العام وسط إجراءات غير اعتيادية وتسهيلات لا نظير لها توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان راحة الحجاج وأداء مناسكهم بيسر وسهولة.
واهتمت صحف الثلاثاء بأداء مجلس الوزراء الباكستاني الجديد اليمين الدستورية ليستلم الوزراء الجدد مهام مناصبهم بشكل رسمي.
وعرجت إلى تجديد الصين رغبتها في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي مع باكستان.
وتطرقت الصحف إلى تأكيد وزير الخارجية الباكستاني الجديد شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع كافة الدول المجاورة لباكستان بما فيها الهند وأفغانستان.
إقليميا..ً تناقلت صحف باكستان أنباء اختطاف حركة طالبان الأفغانية أكثر من مئة في إقليم قندوز رغم إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهدنة على العيد.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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