أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، أهم ما ورد في خطبة عرفة من دعوة الإسلام إلى حفظ المصالح ونبذ الفساد في الأرض، وحث المسلمين على تقوى الله والالتزام بالتوحيد والاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الغلو في الإسلام.

وأخبرت عن أداء أكثر من مليوني مسلم الحج هذا العام وسط إجراءات غير اعتيادية وتسهيلات لا نظير لها توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان راحة الحجاج وأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

واهتمت صحف الثلاثاء بأداء مجلس الوزراء الباكستاني الجديد اليمين الدستورية ليستلم الوزراء الجدد مهام مناصبهم بشكل رسمي.

وعرجت إلى تجديد الصين رغبتها في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي مع باكستان.

وتطرقت الصحف إلى تأكيد وزير الخارجية الباكستاني الجديد شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع كافة الدول المجاورة لباكستان بما فيها الهند وأفغانستان.

إقليميا..ً تناقلت صحف باكستان أنباء اختطاف حركة طالبان الأفغانية أكثر من مئة في إقليم قندوز رغم إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهدنة على العيد.