أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتصريح مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للأمن الوطني جون بولتون الأخيرة حول وجوب انسحاب إيران من سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في البلاد.

ونقلت صحف الخميس عن حركة "السلام الآن" غير الحكومية، أن أغلبية الوحدات السكنية الاستيطانية التي وافقت عليها إسرائيل مؤخرًا تقع في مستوطنات معزولة سيكون على إسرائيل على الأرجح أن تخليها في إطار أي اتفاق سلام على أساس حل الدولتين.

ولفتت إلى كشف موقع التواصل فيسبوك لأول مرة عن حملة تضليل معلوماتية ذات صلة بإيران تهدف إلى نشر معلومات ومحتويات سياسية مضللة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من الحسابات الروسية الزائفة.

وأشارت الصحف إلى أن إيطاليا تستخدم الأموال من الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين إلى أسبانيا، وذلك بسبب رفضها استقبال المزيد من المهاجرين.

ونقلت عن رابطة لاعبي كرة القدم في أسبانيا، أن الأندية الأسبانية قد يضربون عن خوض المباريات بسبب مخطط لإقامة إحدى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم كل موسم في الولايات المتحدة.

وأشارت صحف بريطانيا إلى استخدام روسيا والأرجنتين محرقة في العاصمة الارجنتينية بوينس أيرس لإحراق 389 كيلوغرامًا من الكوكائين تقدر فيمتها 93 مليون دولار كانت مخبأة بالسفارة الروسية بالأرجنتين، وتمت مصادرتها في حملة على المخدرات.