أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتصريح مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للأمن الوطني جون بولتون الأخيرة حول وجوب انسحاب إيران من سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في البلاد.
ونقلت صحف الخميس عن حركة "السلام الآن" غير الحكومية، أن أغلبية الوحدات السكنية الاستيطانية التي وافقت عليها إسرائيل مؤخرًا تقع في مستوطنات معزولة سيكون على إسرائيل على الأرجح أن تخليها في إطار أي اتفاق سلام على أساس حل الدولتين.
ولفتت إلى كشف موقع التواصل فيسبوك لأول مرة عن حملة تضليل معلوماتية ذات صلة بإيران تهدف إلى نشر معلومات ومحتويات سياسية مضللة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من الحسابات الروسية الزائفة.
وأشارت الصحف إلى أن إيطاليا تستخدم الأموال من الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين إلى أسبانيا، وذلك بسبب رفضها استقبال المزيد من المهاجرين.
ونقلت عن رابطة لاعبي كرة القدم في أسبانيا، أن الأندية الأسبانية قد يضربون عن خوض المباريات بسبب مخطط لإقامة إحدى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم كل موسم في الولايات المتحدة.
وأشارت صحف بريطانيا إلى استخدام روسيا والأرجنتين محرقة في العاصمة الارجنتينية بوينس أيرس لإحراق 389 كيلوغرامًا من الكوكائين تقدر فيمتها 93 مليون دولار كانت مخبأة بالسفارة الروسية بالأرجنتين، وتمت مصادرتها في حملة على المخدرات.
GMT 09:19 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 09:00 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 08:33 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 04:12 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس
GMT 11:33 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسمطالعات الصحف الصادرة في البحرين الثلاثاء
فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
أرسل تعليقك