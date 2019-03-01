اهتمامات الصحف الباكستانية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن عزم بلاده، الإفراج عن الطيار الهندي، الذي أسره الجيش الباكستاني الأربعاء الماضي، إثر تحطم مقاتله داخل الأراضي الباكستاني، وذلك بادرة سلام جيدة من باكستان.

واهتمت بكلمة عمران خان، في البرلمان الباكستاني، التي حذر فيها من إمكانية تنفيذ الهند غارة صاروخية داخل باكستان، وإشارته إلى أن رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي، يحاول تصعيد التوتر مع باكستان، لتعزيز شعبية حزبه قبيل الانتخابات العامة في الهند.

وتطرقت صحف الجمعة إلى إشادة المجتمع الدولي والأحزاب السياسية بمحاولات عمران خان المتكررة، لتخفيف التوتر العسكري مع الهند، والحد من تطور التوتر الحالي إلى حرب بين الجارتين النوويتين.

كما أبرزت إبقاء باكستان قواتها المسلحة في حالة تأهب تام، تحسبًا لشن الهند غارة جديدة ضدها.

وأشارت الصحف إلى فشل المسؤولين الهنود في تقديم أي دليل على مقتل 350 إرهابيًا في باكستان، جراء الغارة الجوية، التي قالت: إن مقاتلاتها نفذتها يوم الثلاثاء الماضي داخل باكستان.

وعرجت صحف باكستان، إلى تصريحات السفير الباكستاني لدى واشنطن، الذي قال: إن عدم إدانة واشنطن للغارة الهندية في باكستان، أدى إلى زيادة التوترات مع نيودلهي، وشجع الحكومة الهندية على تصعيد التوتر العسكري ضد باكستان.