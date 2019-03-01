اهتمامات الصحف الليبية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، إعلان بعثة الأمم المتحدة ،للقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ، واتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

ونقلت إشادة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، بالجهود التي يقوم بها الجيش في منطقة الجنوب، قائلا إنها ستسهم كثيرًا في تنفيذ الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار، خاصة فيما يتعلق منها بموضوع القوة المشتركة الرباعية لمراقبة وحماية الحدود.

وبينت لقاء سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا مع أعضاء مجلس النواب، وعميد بلدية الجفرة ونشطاء منظمات المجتمع المدني عن جنوب ليبيا، وتم بحث الظروف المعيشية في المنطقة، كما تم بحث صمود واحتياجات السكان المحليين، بالإضافة إلى الاستجابة الضرورية وكيفية مساعدة الاتحاد الأوروبي للجنوب.