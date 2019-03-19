اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادره الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إدانة متحدثون في مجلس حقوق الإنسان، الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، والتصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال، خاصة ما حصل في المسجد الأقصى، وسرقة الأموال الفلسطينية، والتهديدات والتحريض الإسرائيلي ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.

وسلطت الضوء على أقوال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو انتهاك مباشر لمسؤولياتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى أقوال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين الفلسطينيين، نبيل شعث، إن قرار المحكمة الإسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى قرار خطير ينذر بما هو أسوء خلال المرحلة المقبلة.

وأولت اهتمامًا بلقاء رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، محمد اشتيّة، وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعددًا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلّة والوزراء السابقين والأكاديميين والإعلاميين من الضفة الغربية وقطاع غزّة، في اجتماعات منفصلة، ضمن مشاورات اشتيّة، لتشكيل الحكومة وتلمّس أولويات مختلف القطاعات وتوقعاتها من الحكومة.

ونشرت صحف فلسطين خبر إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأقسى العبارات، التصريحات العنصرية التي أطلقها عدد من السياسيين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه وقيادته.