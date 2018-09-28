أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، متابعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومواصلة قادة الدول إلقاء خطاباتهم التي اثار الكثير منها جدلاً كبيرًا.

وأشارت في السياق، إلى إعراب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أعمال الجمعية العامة عن رفض بلاده قانون قانونية القومية الذي اقره الكنيست الإسرائيلي.

فلسطينيًا. كتبت صحف الجمعة عن اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

وتحدثت في الشأن الليبي، عن مهاجمة مجموعة مسلحة محطة كهرباء في العاصمة طرابلس مما تسبب في انقطاع المياه عن العاصمة ومدن أخرى.

وتطرقت الصحف إلى اندلاع معارك بمحافظة السويداء جنوب سوريا بين قوات النظام والمعارضة المسلحة، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في هذه المعارك.

ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على تمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني الإرهابي، ومقتل نحو 2500 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات في نيجيريا.