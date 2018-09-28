أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، متابعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومواصلة قادة الدول إلقاء خطاباتهم التي اثار الكثير منها جدلاً كبيرًا.
وأشارت في السياق، إلى إعراب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أعمال الجمعية العامة عن رفض بلاده قانون قانونية القومية الذي اقره الكنيست الإسرائيلي.
فلسطينيًا. كتبت صحف الجمعة عن اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.
وتحدثت في الشأن الليبي، عن مهاجمة مجموعة مسلحة محطة كهرباء في العاصمة طرابلس مما تسبب في انقطاع المياه عن العاصمة ومدن أخرى.
وتطرقت الصحف إلى اندلاع معارك بمحافظة السويداء جنوب سوريا بين قوات النظام والمعارضة المسلحة، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في هذه المعارك.
ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على تمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني الإرهابي، ومقتل نحو 2500 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات في نيجيريا.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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