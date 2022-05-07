السفارة الروسية في ألمانيا تُعلن إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد الصحفيين الروس في برلين
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السفارة الروسية في ألمانيا تُعلن إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات" ضد الصحفيين الروس في برلين

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العرب اليوم - السفارة الروسية في ألمانيا تُعلن إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات" ضد الصحفيين الروس في برلين

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برلين - العرب اليوم

أعلنت السفارة الروسية أنه تم إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات "ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين وتم العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيشون فيه. وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى.

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السفارة الروسية في ألمانيا تُعلن إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد الصحفيين الروس في برلين السفارة الروسية في ألمانيا تُعلن إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد الصحفيين الروس في برلين



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