أعلنت السفارة الروسية أنه تم إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات "ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين وتم العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيشون فيه. وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى.