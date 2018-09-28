أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة الأردنية تنفيذها خلال الفترة السابقة لعدد من التعهدات التزمت بها، وتأكيدها مواصلة السعي لتنفيذ هذه الالتزامات وغيرها عبر مختلف الوسائل المتاحة، وعرضها أمام الرأي العام لتبيانها والوقوف على ما تمّ وما هو قيد التنفيذ منها.

وتابعت لقاءات عقدها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين، جرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وفِي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حشد التمويل السياسي والمالي لوكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) والأزمة السورية.

واهتمت صحف الجمعة بتنديد الحكومة الأردنية، بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً اقتحامات المتطرفين المتزايدة للمسجد بحماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداءات التي جرت قبل أيام ضد طواقم إدارة أوقاف القدس واعتقال عدد منهم.

وتابعت في ذات السياق.. حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لمدينة القدس المحتلة بالقوة العسكرية الكثيفة لتنفيذ مسيرة استفزازية للمستوطنين، تحولت إلى اقتحامات جماعية واسعة وغير مسبوقة للمسجد الأقصى المبارك.

وسلطت صحف الأردن الضوء على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيده بأن القدس ليست للبيع، وأن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة.