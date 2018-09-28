أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة الأردنية تنفيذها خلال الفترة السابقة لعدد من التعهدات التزمت بها، وتأكيدها مواصلة السعي لتنفيذ هذه الالتزامات وغيرها عبر مختلف الوسائل المتاحة، وعرضها أمام الرأي العام لتبيانها والوقوف على ما تمّ وما هو قيد التنفيذ منها.
وتابعت لقاءات عقدها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين، جرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وفِي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حشد التمويل السياسي والمالي لوكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) والأزمة السورية.
واهتمت صحف الجمعة بتنديد الحكومة الأردنية، بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً اقتحامات المتطرفين المتزايدة للمسجد بحماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداءات التي جرت قبل أيام ضد طواقم إدارة أوقاف القدس واعتقال عدد منهم.
وتابعت في ذات السياق.. حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لمدينة القدس المحتلة بالقوة العسكرية الكثيفة لتنفيذ مسيرة استفزازية للمستوطنين، تحولت إلى اقتحامات جماعية واسعة وغير مسبوقة للمسجد الأقصى المبارك.
وسلطت صحف الأردن الضوء على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيده بأن القدس ليست للبيع، وأن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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