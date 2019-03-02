اهتمامات الصحف الجزائرية الصادره السبت

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بمبادرة اسكات البنادق في افريقيا، رمطان لعمامرة بنيويورك على ضرورة رفع تحدي السلم في افريقيا، مشددا على الحاجة الملحة إلى إرساء ثقافة متينة للوقاية من النزاعات.

وأشارت إلى سيطرة الجيش الليبي على منطقة "أم الأرانب" جنوب البلاد موازاة مع إعلان الاتفاق بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على إجراء انتخابات عامة في ليبيا قريبًا.

وأخبرت عن موافقة باكستان على عرض وساطة روسية من أجل تسوية الأزمة مع الهند لمنع تحول التوتر بين البلدين النوويين إلى حرب أخرى.

وفي متفرقات أخرى، أنبات صحف السبت عن توقع قادة قوات سوريا الديمقراطية حسم المعركة ضد آخر جيب لتنظيم داعش شرق سوريا.