أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالاتصالات المكثفة التي يجريها الوفد المغربي الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بنيويورك، بمناسبة مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة.
واهتمت بتصريحات الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكد فيها أنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأانه سيكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة.
وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان جماعات معارضة عن تعهدها بالانسحاب من المنطقة مزوعة السلاح في محافظة ادلب السورية، لتجنب هجوم عسكري من قبل قوات النظام السوري.
وتطرقت إلى الملف النووي لكوريا الشمالية والعلاقات مع واشنطن، مبرزة إعلان الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد إطار زمني لنزع كوريا الشمالية لسلاحها النووي، في وقت يعتزم فيه وزير خارجيته زيارة بيونغ يونغ الشهر المقبل للأعداد لقمة ثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.
وتحدثت عن فصول الحرب التحارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
وكتبت صحف المغرب عن الهجوم الذي وقع شمال مالي وأدى إلى مقتل 15 على الأقل من الطوارق.
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GMT 10:36 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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