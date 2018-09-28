أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالاتصالات المكثفة التي يجريها الوفد المغربي الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بنيويورك، بمناسبة مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة.

واهتمت بتصريحات الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكد فيها أنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأانه سيكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة.

وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان جماعات معارضة عن تعهدها بالانسحاب من المنطقة مزوعة السلاح في محافظة ادلب السورية، لتجنب هجوم عسكري من قبل قوات النظام السوري.

وتطرقت إلى الملف النووي لكوريا الشمالية والعلاقات مع واشنطن، مبرزة إعلان الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد إطار زمني لنزع كوريا الشمالية لسلاحها النووي، في وقت يعتزم فيه وزير خارجيته زيارة بيونغ يونغ الشهر المقبل للأعداد لقمة ثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.

وتحدثت عن فصول الحرب التحارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وكتبت صحف المغرب عن الهجوم الذي وقع شمال مالي وأدى إلى مقتل 15 على الأقل من الطوارق.