وفاة الكاتب الصحفي السيد الغضبان عن عمر ناهز 94 عاما

توفي منذ قليل، الكاتب الصحفي السيد الغضبان، أحد رواد الإذاعة المصرية، عن عمر يناهز 94 عاما، ويعد الغضبان أحد رواد الإذاعة والذي التحق بها ضمن الجيل الأول في عام 1954.

وأعلن الإعلامي جمال الشاعر، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر وفاة السيد الغضبان، قائلا: ترحموا معي على أستاذي الغالي العزيز انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الصحفي وأحد رواد الإذاعة المصرية السيد الغضبان عن عمر ناهز 94 عاما.