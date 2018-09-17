أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم دعوة رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان، لإجراء استفتاء جديد بشأن قرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وتناولت الاجتماع الذي عقد بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيرها النمساوى سيباستيان كورتس، في برلين، لبحث القضايا المتعلقة بالمهاجرين وخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

وتابعت صحف الصباح أنباء إعصار "مانكوت" الذي ضرب إقليم غوانغدونغ،أكثر أقاليم الصين كثافة بالسكان، بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة.

وسلطت الضوء على مقتل خمسة من عناصر الشرطة في أفغانستان بما في ذلك قائدهم في اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان وقعت غربي البلاد .

وعرجت على اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي اليوم لمناقشة الأزمة السورية.