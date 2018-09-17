أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم دعوة رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان، لإجراء استفتاء جديد بشأن قرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتناولت الاجتماع الذي عقد بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيرها النمساوى سيباستيان كورتس، في برلين، لبحث القضايا المتعلقة بالمهاجرين وخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
وتابعت صحف الصباح أنباء إعصار "مانكوت" الذي ضرب إقليم غوانغدونغ،أكثر أقاليم الصين كثافة بالسكان، بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة.
وسلطت الضوء على مقتل خمسة من عناصر الشرطة في أفغانستان بما في ذلك قائدهم في اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان وقعت غربي البلاد .
وعرجت على اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي اليوم لمناقشة الأزمة السورية.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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