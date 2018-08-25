أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بنجاح موسم حج هذا العام، مبرزة الخدمات الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للحجاج.

وتناولت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى.

ولفتت صحف السبت إلى احتمال تقديم الموعد النهائي للخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي مدة شهر.

كما أشادت بجهود وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، في إطلاق سراح السجينة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري، ولقاءها بعائلتها بعد خروجها من السجن في إيران.

وتطرقت الصحف إلى التطورات العسكرية الجارية في سوريا، متسائلةً عن الخطوات في المرحلة القادمة بشأن تواجد القوات الإيرانية وغيرها في سوريا.

وأبرزت قرار شركات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، عقد اجتماع لمناقشة كيفية مواجهة محاولات التلاعب الخارجي بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما واصلت متابعة التطورات الأخيرة على الساحة القانونية والداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى انعكاسها على إدارة الرئيس الأمريكي ومدى تأثر قاعدته الشعبية، بالإضافة إلى تأثيرها على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) التي ستجرى في نوفمبر من هذا العام 2018م.

ونقلت صحف بريطانيا إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن زعيم الحرب السابق، جان بيير بيمبا، لن يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.