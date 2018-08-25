أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بنجاح موسم حج هذا العام، مبرزة الخدمات الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للحجاج.
وتناولت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى.
ولفتت صحف السبت إلى احتمال تقديم الموعد النهائي للخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي مدة شهر.
كما أشادت بجهود وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، في إطلاق سراح السجينة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري، ولقاءها بعائلتها بعد خروجها من السجن في إيران.
وتطرقت الصحف إلى التطورات العسكرية الجارية في سوريا، متسائلةً عن الخطوات في المرحلة القادمة بشأن تواجد القوات الإيرانية وغيرها في سوريا.
وأبرزت قرار شركات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، عقد اجتماع لمناقشة كيفية مواجهة محاولات التلاعب الخارجي بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما واصلت متابعة التطورات الأخيرة على الساحة القانونية والداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى انعكاسها على إدارة الرئيس الأمريكي ومدى تأثر قاعدته الشعبية، بالإضافة إلى تأثيرها على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) التي ستجرى في نوفمبر من هذا العام 2018م.
ونقلت صحف بريطانيا إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن زعيم الحرب السابق، جان بيير بيمبا، لن يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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