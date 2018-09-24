أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

سلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الأوضاع الكارثية في محافظة نابل شرق تونس جراء السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة بعد انهمار كميات قياسية من الأمطار خلال اليومين الأخيرين وتحدث في السياق عن سقوط خمسة ضحايا وخسائر مادية فادحة جراء الفيضانات.
دوليا كتبت عن تحميل موسكو رسميًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اسقاط الطائرة الروسية " ايل20" بالقرب من السواحل السورية الأسبوع الماضي مما ادى الى مقتل 15 عسكريا كانوا على متنها.
وتحدثت فغي الشأن الليبي عن تجدد المعارك في العاصمة طرابلس بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مشيرة الى إعلان وزارة الصحة بحكومة الوفاق سقوط 115 قتيلا و383 جريحا في معارك أمس الأحد.
وتطرقت صحف تونس الى انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لبلدان "اوبيك" و خارج اوبيك في العاصمة الجزائرية لمناقشة أوضاع سوق النفط العالمية وإمكانيات التعديل.
ولفتت في سياق تقارير متفرقة الى شروع الولايات المتحدة في بناء جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك، وقيام قراصنة في المياه الإقليمية النيجيرية بخطف 12 شخصا من طاقم سفينة تجارية سويسرية.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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