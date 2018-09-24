أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

سلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الأوضاع الكارثية في محافظة نابل شرق تونس جراء السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة بعد انهمار كميات قياسية من الأمطار خلال اليومين الأخيرين وتحدث في السياق عن سقوط خمسة ضحايا وخسائر مادية فادحة جراء الفيضانات.

دوليا كتبت عن تحميل موسكو رسميًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اسقاط الطائرة الروسية " ايل20" بالقرب من السواحل السورية الأسبوع الماضي مما ادى الى مقتل 15 عسكريا كانوا على متنها.

وتحدثت فغي الشأن الليبي عن تجدد المعارك في العاصمة طرابلس بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مشيرة الى إعلان وزارة الصحة بحكومة الوفاق سقوط 115 قتيلا و383 جريحا في معارك أمس الأحد.

وتطرقت صحف تونس الى انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لبلدان "اوبيك" و خارج اوبيك في العاصمة الجزائرية لمناقشة أوضاع سوق النفط العالمية وإمكانيات التعديل.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة الى شروع الولايات المتحدة في بناء جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك، وقيام قراصنة في المياه الإقليمية النيجيرية بخطف 12 شخصا من طاقم سفينة تجارية سويسرية.