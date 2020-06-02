اغتيال مراسل وكالة فرانس برس نبيل القعيطي في مدينة عدن اليمنية

أفاد مراسلنا بأن مسلحين اغتالوا، اليوم الثلاثاء، مراسل وكالة "فرانس برس" نبيل القعيطي، في مدينة عدن اليمنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين، أقدموا على اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي بالقرب من منزله في مدينة دار سعد.