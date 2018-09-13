أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على اتفاق السلام النهائي الذي تم التوقيع عليه بين فرقاء دولة جنوب السودان أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد".
وأبرزت إشادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الرئيس الحالي للإيقاد بالجهود التي يبذلها الرئيس السوداني عمر البشير وقادة دول المنظمة لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان.
وتابعت صحف الخميس حادثة الإنزلاق الجبلي بمنطقة جبل مرة بولاية جنوب دارفور الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا فيما ما زال البحث جاريًا عن أعداد من المفقودين.
وعرجت على تعهد بريطانيا وأمريكا واليابان بمواصلة دعمها لبرنامج إزالة الألغام بولاتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ونقلت إعلان مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني، مقتل أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات الحوثية بالمعارك التي شهدتها محافظة الحديدة.
وسلطت صحف السودان الضوء على مناشدة منظمة التعاون الإسلامي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبرة أن القرار لا يخدم فرص تحقيق السلام.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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