أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على اتفاق السلام النهائي الذي تم التوقيع عليه بين فرقاء دولة جنوب السودان أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد".

وأبرزت إشادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الرئيس الحالي للإيقاد بالجهود التي يبذلها الرئيس السوداني عمر البشير وقادة دول المنظمة لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان.

وتابعت صحف الخميس حادثة الإنزلاق الجبلي بمنطقة جبل مرة بولاية جنوب دارفور الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا فيما ما زال البحث جاريًا عن أعداد من المفقودين.

وعرجت على تعهد بريطانيا وأمريكا واليابان بمواصلة دعمها لبرنامج إزالة الألغام بولاتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ونقلت إعلان مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني، مقتل أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات الحوثية بالمعارك التي شهدتها محافظة الحديدة.

وسلطت صحف السودان الضوء على مناشدة منظمة التعاون الإسلامي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبرة أن القرار لا يخدم فرص تحقيق السلام.