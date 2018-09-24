أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، مع وزيري النقل المصري الدكتور هشام عرفات والعراقي الكابتن كاظم فنجان، على هامش مشاركتهم في أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي التي عقدت في الأردن.
وتابعت الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء خارجية المملكة، والأردن والبحرين ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في نيويورك قبيل انعقاد الدورة الـ 73 لأعمال الجمعية العامة بهدف تعزيز العمل المشترك للتعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة.
وواصلت صحف الأردن، تغطيتها للحوارات التي تجريها الحكومة الأردنية، مع الفعاليات الرسمية والشعبية الأردنية حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
واهتمت باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة العشرات بجراح مختلفة خلال مواجهات ليليه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
وسلطت الضوء على تحميل وزارة الدفاع الروسية إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة "إيل-20"، في وقت اعتبرت تصرفات الطيارين الإسرائيليين تدل على عدم مهنيتهم أو على إهمال إجرامي.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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