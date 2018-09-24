أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، مع وزيري النقل المصري الدكتور هشام عرفات والعراقي الكابتن كاظم فنجان، على هامش مشاركتهم في أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي التي عقدت في الأردن.

وتابعت الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء خارجية المملكة، والأردن والبحرين ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في نيويورك قبيل انعقاد الدورة الـ 73 لأعمال الجمعية العامة بهدف تعزيز العمل المشترك للتعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة.

وواصلت صحف الأردن، تغطيتها للحوارات التي تجريها الحكومة الأردنية، مع الفعاليات الرسمية والشعبية الأردنية حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

واهتمت باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة العشرات بجراح مختلفة خلال مواجهات ليليه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وسلطت الضوء على تحميل وزارة الدفاع الروسية إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة "إيل-20"، في وقت اعتبرت تصرفات الطيارين الإسرائيليين تدل على عدم مهنيتهم أو على إهمال إجرامي.